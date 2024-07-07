Ефимов: Современный общественно-деловой центр появится на западе Москвы

Общественно-деловой комплекс появится на месте неэффективно используемого участка в районе Тропарево-Никулино (ЗАО) в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект планировки утвержден городскими властями, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город утвердил проект планировки территории на Никулинской улице в районе Тропарево-Никулино. На участке площадью 0,68 гектара по программе КРТ инвестор построит общественно-деловой комплекс с подземной парковкой площадью 20,4 тысячи квадратных метров. В нем смогут разместиться офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, а также фитнес-центр. Будет создано более 570 рабочих мест. Инвестиции составят около 2,4 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.

Новое здание будет не выше 30 метров, объект будет построен за четыре года.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на данном участке свыше 20 лет назад начинали строить многофункциональный комплекс с гаражом-стоянкой, однако на стадии устройства подземной части объекта работы были прекращены. С правообладателем недостроенного объекта был заключен договор о реорганизации площадки в 2022 году. Это позволит создать комфортную городскую среду для москвичей, подчеркнул он, добавив, что начатое больше 20 лет назад строительство планируется довести до конца.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин заявил, что проект планировки охватывает территорию, площадь которой — свыше 1,6 га. Также планируется реконструировать близлежащую улично-дорожную сеть с обустройством наземных паркингов. В прилегающих природных и внутриквартальных территориях оборудуют велодорожки и пешеходные зоны. Проектом определяется, где и в каких объемах выполнят благоустройство, создадут общественные пространства и возведут объекты недвижимости.

