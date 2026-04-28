Ефимов: Современный квартал появится в рамках проекта КРТ в Можайском районе

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в Можайском районе на западе Москвы запланирована реорганизация двух участков общей площадью 1,16 гектара. Соответствующий проект решения опубликован на официальном портале mos.ru. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки расположены в удобной локации: первый — на Можайском шоссе (дом 38, корпус 1, площадь — 0,48 гектара), второй — на улице Гришина (дом 11, строение 1, площадь — 0,68 гектара). Рядом находятся дома старого фонда, которые подлежат расселению в рамках программы реновации.

«На них возведут около сорока тысяч квадратных метров жилья для программы реновации. Эти кварталы хорошо обеспечены необходимой инфраструктурой: поблизости есть школы, детские сады, магазины, кафе, спортивные клубы, станция Рабочий Поселок первого Московского центрального диаметра», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

В сумме в новых домах будет 24,4 тысячи квадратных метров квартир с готовой улучшенной отделкой. Кроме того, на первых этажах зданий обустроят свыше 2 тысяч квадратных метров нежилых помещений — они предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса.

В рамках проекта проведут комплексное благоустройство и организуют удобную улично‑дорожную сеть, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Программа КРТ направлена на создание комфортных городских пространств на бывших промышленных территориях, неэффективно используемых или незастроенных участках — такие объекты органично встраивают в общую структуру города. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысячи гектаров. Программа выполняется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

