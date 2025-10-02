Ефимов: Современные спортивные объекты построят в рамках КРТ на юге Москвы
В столице будет реализован проект комплексного развития территорий (КРТ) в районах Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное, который предполагает возведение спортивных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город одобрил проект КРТ в Шипиловском проезде. Участок площадью 6,61 гектара расположен в районах Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное. Здесь планируется построить современные спортивные объекты», – уточнил заместитель мэра.
Он также рассказал, что реорганизацией территории займется инвестор, которого определят по итогам торгов. Ефимов отметил, что в результате реализации проекта будет создано около 1,8 тысячи рабочих мест.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский проинформировал, что предполагается построить физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, каток и фитнес-центр общей площадью почти 56 тысяч квадратных метров.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решения о комплексном развитии территорий в семи районах.
