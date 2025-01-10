Ефимов: Соцучреждения ТиНАО получили более 264 тысяч кв м новых площадей в 2024 году

В Троицком и Новомосковском административных округах Москва передала в оперативное управление новые здания учреждениям культуры, образования и здравоохранения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что в этих округах инвесторы вместе с городом помогают строить в новых микрорайонах школы, детские сады, больницы.

«Так, в 2024 году социальные учреждения ТиНАО получили 25 новых объектов общей площадью свыше 264 тысяч квадратных метров. Они построены за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, а также инвесторами. Большинство новых площадей передали образовательным организациям – 20 зданий общей площадью почти 228 тысяч квадратных метров», – рассказал он.

Ефимов также отметил школу в Рассказовке на 2,1 тысячи мест площадью 33,7 тысячи квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь заявил, что в районе Вороново передали Объединению культурных центров Новомосковского и Троицкого административных округов двухэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров. В нем есть залы для занятий балетом и хореографией, занятий творчеством. Помимо этого, в 2024 году город передал медицинским учреждениям ТиНАО четыре объекта недвижимости, среди которых современный корпус лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка».

Город передает социальным учреждениям здания в оперативное управление, благодаря чему они могут самостоятельно распоряжаться объектами недвижимости.

