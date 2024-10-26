Ефимов: Социальные объекты, офисы и жилые дома построят по программе КРТ в ЮЗАО

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два земельных участка в ЮЗАО суммарной площадью 14,54 га, проект опубликован на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По проекту на двух неэффективно используемых участках общей площадью 14,54 гектара запланировано строительство современного жилого квартала. В нем появится более 131,7 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта составят около 28,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 870,06 миллиона рублей. В итоге в Южном Бутове создадут свыше 2,1 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Рядом с реорганизуемыми участками находятся Варшавское шоссе, Большая Бутовская улица и станция МЦД-2 Бутово.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на участке вдоль Варшавского шоссе будут построены жилые дома суммарной площадью 51,07 тысячи га, а также общественно-деловые объекты площадью 57,61 тысячи «квадратов». Вдоль Синельниковской улицы построят открытую парковку на 96 машино-мест, медцентр, магазины, многофункциональный и торгово-бытовой комплексы, а также малоэтажные жилые дома общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. Также строители проложат дороги и благоустроят территорию.



Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

