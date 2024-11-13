Ефимов: Социальные и деловые объекты построят в промзоне «Воронцово» на юге Москвы

Порядка 200 тысяч «квадратов» деловой и социальной инфраструктуры планируется построить в новых жилых кварталах в промзоне «Воронцово». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках редевелопмента промзоны «Воронцово» строят жилые дома и объекты социальной, деловой, коммерческой инфраструктуры. Для жителей новых кварталов формируется комфортная городская среда с рабочими местами рядом с домом. Так, здесь появятся образовательные учреждения общей площадью более 28 тысяч квадратных метров примерно на 1300 мест для школьников и дошкольников. Также строится бизнес-кластер площадью почти 170 тысяч квадратных метров. Уже введен в эксплуатацию деловой-центр на улице Обручева. Рядом с ним возводят вторую очередь этого бизнес-центра, окончание работ запланировано на 2026 год», – отметил вице-мэр.

Промзона находится на территории районов Коньково, Черемушки и Обручевский (ЮЗАО), будет реорганизовано свыше 100 га. Сегодня ведется активный редевелопмент пространства между улицами Миклухо-Маклая и Наметкина.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, деловой центр на улице Академика Семенихина будет построен в конце 2026 года. Коммерческая и городская инфраструктура расположатся на 1-5 этажах, офисы — на 6-23 этажах. Суммарная площадь здания составит свыше 42 тысяч «квадратов». Кроме того, деловой квартал площадью порядка 100 тысяч «квадратов» появится на Старокалужском шоссе.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, ожидается, что реорганизация части промзоны «Воронцово» завершится в 2030 году.

