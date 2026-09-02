Ефимов сообщил об утверждении проекта школы с арт-объектами на севере Москвы

В Левобережном районе в Северном административном округе Москвы будет построена школа. О согласовании архитектурной концепции будущего образовательного учреждения сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь будущей школы на 1000 мест превысит 16 тыс. кв. м., оно рассчитано на 1000 учеников. При проектировании учреждения использовали информационное моделирование - школа будет расположена рядом с новым жилым кварталом, в 150 метрах от набережной.

«Особое внимание уделено художественному оформлению: перед зданием установят арт-объекты „Школа“ и „Небо“. Последний будет представлять собой стилизованную раскрытую книгу. После завершения строительства школу передадут в столичную систему образования», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Согласно плану, фасад школы будет выполнен в бирюзово-синих тонах. Предусмотрены большие витражи и вечерняя подсветка, что позволит зданию гармонично вписаться в облик района.

Здание будет напоминать раскрытую книгу: блоки расположат веером, как страницы, уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики. Внутри выделены зоны для начальной, основной и старшей школ, с отдельным входом каждая. Проект предусматривает учебные кабинеты, медиатеку, творческую мастерскую, два спортзала, столовые, многофункциональное пространство и пищеблок.

На территории возле школы установят места для велосипедов и самокатов, зону отдыха с навесом и трехъярусную скамью-трибуну для просмотра спортивных мероприятий. Предусмотрено место для линеек и общих мероприятий, а также спортивная зона с площадками для баскетбола, волейбола, мини-футбола и занятий гимнастикой, тренажеры, беговые дорожки и сектор для прыжков. Территория будет озеленена: высадят газон, кустарники и деревья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о планах построить детский сад на 300 мест на Автозаводской улице в Даниловском районе.

