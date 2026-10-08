Ефимов сообщил о строительстве новой школы на 600 мест на северо-востоке Москвы

Строительство новой школы ведется в районе Отрадное Северо-Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание возводится по адресу: Сигнальный проезд, владение 16, строение 27/1. Новая школа готова на 60% и рассчитана на 600 мест.

«Сейчас здесь ведутся фасадные и кровельные работы, подключение к инженерным сетям. Уже завершено остекление. У здания переменная этажность – от трех до четырех этажей. Внутреннее пространство разделено на два функциональных блока: начальной, а также основной и средней школы. Они соединены между собой в центральной части. Такое решение обеспечивает удобную навигацию и позволяет создать комфортную среду для учащихся разных возрастов», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Фасад выполнен из навесных панелей с вентилируемым зазором. В отделке используются бетонная плитка под кирпич и керамическая плитка, а входы выделены цветной плиткой и защищены от дождя. Остекление витражное, с двухкамерными стеклопакетами. Высота потолков в классах достигает около 3,3 метра, в спортзалах — почти 6 метров.

На прилегающей территории возведут зоны для активных игр и спокойного отдыха, учебный участок для занятий ботаникой. Для спорта оборудуют площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, а также беговую дорожку, зоны для прыжков в длину, гимнастики, сдачи нормативов ГТО и столы для тенниса. Кроме того, обустроят тротуары, проезды для пожарной техники, велопарковки и места для маломобильных людей. Территория будет озеленена газонами, деревьями и кустарниками.

Строительство школы ведется с января 2024 года под контролем Мосгосстройнадзора.

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