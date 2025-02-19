Ефимов сообщил о строительстве дорог и улиц в ТиНАО
Летом 2025 года планируется завершить строительно-монтажные работы по развитию улично-дорожной сети поселка Мосрентген Новомосковского административного округа, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в поселке Мосрентген планируется ввести в эксплуатацию более пяти километров новых автомобильных дорог и реконструированных улиц.
«Обновление улично-дорожной сети поселка Мосрентген включает в себя два этапа: строительство новой магистральной улицы протяженностью 500 метров от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, а также дороги протяженностью 2,7 километра, которая пройдет от дублера МКАД до улицы Адмирала Корнилова. Это позволит улучшить транспортное сообщение поселка с МКАД и Калужским шоссе, а также продолжить формирование еще одного направления, параллельного Калужскому шоссе», - отметил Ефимов.
Как отметил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, ведется строительство дороги протяженностью 2,7 километра, которая станет частью дублера Калужского шоссе и соединит трассу Мамыри – Пенино – Шарапово с МКАД. Кроме того, по его словам, готовность прямого выезда с новой дороги на Калужское шоссе составляет порядка 70%.
На всех новых улицах будут установлены светофоры, наружное освещение и шумозащитные экраны. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии нового участка улицы Ивана Франко.
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