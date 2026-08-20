Ефимов сообщил о ходе строительства пешеходных переходов через пути МЦД-1
На севере Москвы завершается строительство двух пешеходных переходов через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Как рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, они соединят Тимирязевский и Бутырский районы.
«Оба пешеходных перехода проходят через Дмитровское шоссе и пути МЦД-1. Один переход – подземный, он размещен в районе дома 29, корпуса 1, на Дмитровском шоссе. Основные строительные работы на объекте завершены, сейчас специалисты производят монтаж внутренних инженерных систем. Другой переход – надземный, он возведен около дома 5, корпуса 1, на Дмитровском шоссе. Здесь строители завершают внутренние и внешние отделочные работы, выполняют устройство тротуаров на прилегающем к переходу участке», — сообщил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Объекты спроектированы так, чтобы их входы и выходы находились возле остановок общественного транспорта.
В связи с открытием МЦД-1 трафик на этом направлении значительно вырос, поэтому город строит внеуличные переходы через железную дорогу. Помимо двух указанных переходов будет построен еще один подземный переход через диаметр между районами Тимирязевский и Марфино. Он соединит Локомотивный и Гостиничный проезды и обеспечит безопасное пересечение путей, уточнил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
Сооружение пешеходного перехода в районе дома 29, корпуса 1, на каждом этапе ведется под контролем Мосгосстройнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что новые переходы через МЦД-1 и Дмитровское шоссе создадут дополнительные безопасные пешеходные маршруты между районами Тимирязевский и Бутырский, где проживает более 150 тысяч человек.
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