Ефимов: Согласована архитектурная концепция для новой школы на 600 мест в районе Внуково
Власти согласовали архитектурную концепцию школы в районе Внуково Новомосковского административного округа Москвы. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Речь идет об объекте по адресу: деревня Рассказовка, земельный участок 204.
«Развитие ТиНАО – одно из приоритетных направлений городской политики. Особое внимание уделяется строительству социальных объектов вблизи новых жилых комплексов, что соответствует целям и инициативам национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Школа во Внукове расположится в одном из жилых кварталов и будет рассчитана для 600 учеников. Общая площадь здания превысит 14 тысяч квадратных метров. Всего в школе будет четыре этажа», — рассказал он.
Площадь объекта составит 11 гектаров. После его реализации школьники смогут учиться рядом с домом. Здание будет состоять из двух блоков трех и четырех этажей с акцентными вставками. Архитектурный ансамбль дополнят декоративные рамки из металла. Входную группу оформят в виде высокой яркой арки.
На территории также построят спортивно-физкультурную зону, на которой расположатся площадки для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, площадки для прыжков в длину, беговые дорожки и зоны отдыха в виде амфитеатра.
Школа будет находиться в экологически чистой зоне в пешей доступности от парка «Рассказовка» и Боровского парка. По соседству через дорогу появится микрорайон «Солнцево Парк».
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