Ефимов: Согласована архитектурная концепция для новой школы на 600 мест в районе Внуково

Площадь объекта составит 11 гектаров. После его реализации школьники смогут учиться рядом с домом. Здание будет состоять из двух блоков трех и четырех этажей с акцентными вставками. Архитектурный ансамбль дополнят декоративные рамки из металла. Входную группу оформят в виде высокой яркой арки.

На территории также построят спортивно-физкультурную зону, на которой расположатся площадки для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, площадки для прыжков в длину, беговые дорожки и зоны отдыха в виде амфитеатра.

Школа будет находиться в экологически чистой зоне в пешей доступности от парка «Рассказовка» и Боровского парка. По соседству через дорогу появится микрорайон «Солнцево Парк».

