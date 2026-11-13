Ефимов: Согласован проект промышленного парка в районе Внуково

В Москве согласовали проект строительства промышленно-производственного объекта, который расположится в Новомосковском административном округе, в районе Внуково по адресу: Войсковая улица, земельный участок 2. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столичном районе Внуково благодаря поддержке города появится промышленный парк для локализации канатно-веревочного производства. Проект двухэтажного здания общей площадью более семи тысяч квадратных метров уже получил положительное заключение Мосгосэкспертизы. Его возведут на земельном участке площадью 0,9 гектара, который инвестор получил в прошлом году в аренду по итогам электронных торгов на право реализации масштабного инвестиционного проекта», — рассказал он.

Планируется, что на площадке разместятся производства четырех резидентов. Каждый из них сможет выпускать более 13 тысяч метров готовой продукции в сутки.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве продолжают развивать промышленную инфраструктуру, предоставляя возможности для размещения современных предприятий. Масштабные инвестиционные проекты способствуют появлению новых производственных площадей и высокотехнологичных рабочих мест. Так, например на Войсковой улице в районе Внуково возведут предприятие по выпуску высокотехнологичной текстильной продукции. Благодаря проекту в московской легкой промышленности появятся около 80 новых рабочих мест.

Здание будет состоять из четырех производственных блоков. Прилегающую территорию благоустроят. Там появятся пешеходные дорожки и парковка для грузового и легкового транспорта. Также на участке планируют построить контрольно-пропускной пункт с проходной, помещением охраны и медпунктом.

