Ефимов: Школы, технопарки и другие объекты появятся в САО в рамках КРТ

В Северном административном округе реализуют 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ проводят реорганизацию 275 га земли на севере столицы. В рамках 17 проектов комплексного развития территорий запланировано возведение жилых благоустроенных кварталов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров», - сказал он.

Ефимов отметил, что в рамках КРТ возведут технопарки, логистический и бизнес-центры, гостиницу, а также детсады, школы, спортивные и медицинские учреждения. В результате будет создано 76,7 тысячи рабочих мест. Площадки находятся в районах Бескудниковский, Беговой, Войковский, Восточное и Западное Дегунино, Дмитровский, Головинский, Коптево, Левобережный, Ховрино, Тимирязевский, Савеловский и Хорошевский.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на сегодняшний день в САО 13 проектов КРТ находятся на стадии утверждения и подготовки проектов планировки территорий. По четырем другим уже идет проектирование или строительство. По словам Гамана, реорганизация участка, который находится на Дмитровском проезде, владение 1г, является одним из активных проектов. Там инвестор возводит бизнес-центр общей площадью свыше 50 тысяч «квадратов». Скоро рядом со станцией метро «Дмитровская» создадут многофункциональное пространство, где появятся 3,5 тысячи рабочих мест.

По программе КРТ строят многофункциональные столичные кварталы, где на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируются дороги, комфортное жилье и вся сопутствующая инфраструктура. На сегодняшний день на разных стадиях реализации и проработки находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи га.

