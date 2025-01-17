Ефимов: Школы и детсады построят на территории бывшего завода «МиГ»

В рамках программы комплексного развития территории (КРТ) построят три образовательных учреждения суммарной площадью более 70 тысяч «квадратов» на территории бывшего завода «МиГ». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках реорганизации территории бывшего завода «МиГ» площадью 63,55 гектара появятся сбалансированные кварталы, где возведут жилье и сопутствующую инфраструктуру. Так, на участке запланировано строительство трех образовательных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Будущие школы и детские сады смогут посещать 2,8 тысячи учащихся и 750 воспитанников», — отметил вице-мэр.

Земельный участок расположен на пересечении улицы Маршала Шапошникова, 1-го Боткинского проезда и Ленинградского проспекта, в непосредственной близости расположены станции метро «Петровский парк» и «Динамо». Ввод трех учреждений в эксплуатацию поможет реализовать для жителей Бегового района концепцию «15-минутного города».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на территории бывшего завода построят два образовательных комплекса. Один будет состоять из школы для 1 400 учащихся и детсада для 200 маленьких москвичей, второй — из школы для 1 400 учеников и детского сада для 300 воспитанников. Кроме того, здесь построят детсад на 250 мест.

Реорганизация участка будет заниматься ООО «Энимерози», входящая в ГК Capital Group. По словам директора по правовым вопросам, члена правления группы компаний Владимира Галактионова, ранее закрытую территорию бывшего завода преобразуют в удобное пространство для отдыха, работы и жизни. Он подчеркнул, что школы и детсады будут возводить поэтапно, исходя из потребностей будущих жителей.

Сегодня по поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

