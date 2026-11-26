Новый корпус школы № 2025 на Большой Очаковской улице на западе Москвы возвели всего за 16 месяцев за счет применения комбинированной технологии строительства и цифрового проектирования, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В построенном здании уже прошел открытый урок для учащихся 8–11 классов, на котором старшеклассникам рассказали об этапах проектирования современных образовательных учреждений и показали цифровую модель их новой школы.