Ефимов: Школу в Очаково-Матвеевском построили за 16 месяцев
Новый корпус школы № 2025 на Большой Очаковской улице на западе Москвы возвели всего за 16 месяцев за счет применения комбинированной технологии строительства и цифрового проектирования, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В построенном здании уже прошел открытый урок для учащихся 8–11 классов, на котором старшеклассникам рассказали об этапах проектирования современных образовательных учреждений и показали цифровую модель их новой школы.
«Школа на Большой Очаковской улице была спроектирована с помощью цифровой информационной модели, которая позволила объединить все составляющие проекта – архитектуру, конструкции, инженерные сети. При возведении объекта применили комбинированную технологию: использовали монолитный и сборный железобетон. Отдельные элементы здания – колонны, ригели, сборные балки и плиты перекрытий – заранее изготовили на заводе с высокой точностью», – рассказал Ефимов.
По его словам, благодаря использованию готовых конструкций удалось повысить качество и оптимизировать сроки строительства.
Ранее об открытии школы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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