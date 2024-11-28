Ефимов: Школу на 800 мест возводят в Дмитровском районе
Школу на 800 учеников строят в Дмитровском районе столицы, рассказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Школа возводится инвестором по договору участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. По завершении строительства здание будет передано городу. В четырехэтажном здании общей площадью 13,3 тысячи квадратных метров разместятся 32 учебных класса, зоны отдыха, а также универсальные и специализированные кабинеты», – отметил Ефимов.
Возведением школы занимается группа компаний «Эталон». Школа появится в составе ЖК «Летний сад».
По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, школа по проекту будет состоять из двух блоков, которые будут соединены третьим. В корпусах разместятся 12 классов начальной школы, 16 классов средней и четыре класса старшей. На прилегающей к учебному заведению территории разместятся места для отдыха, площадки для игр в волейбол и футбол и многое другое.
Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что под возведение учебного заведения в Дмитровском районе Москвы выделили участок площадью 1,5 гектара.
Масштабные инвестиционные проекты являются формой сотрудничества города с бизнесом. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие три года в столице построят 200 объектов образования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru