Ефимов: Школу на 375 мест достроят в районе Филевский Парк в этом году
На западе Москвы в рамках столичной Адресной инвестиционной программы ведется строительство новой школы на 375 мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет около 80%. Завершить строительные работы планируется в 2024 году», – отметил Ефимов.
В школе расположатся медиатека для групповой и индивидуальной работы, а также спортзал. Все кабинеты будут сгруппированы по блокам.
По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в новой школе будет создан принцип безбарьерной среды. Строители ведут отделочные работы, монтаж мебели и оборудования, а также занимаются благоустройством прилегающей территории, отметил Загрутдинов.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что ведомство уделяет особое внимание качеству объектов образования в столице. Сама школа площадью в 6,9 тысячи квадратных метров в районе Филевский Парк возводится с 2023 года. Инспекторы Мосгосстройнадзора за это время провели семь контрольно-надзорных мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru