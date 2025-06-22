Ефимов: Школу и спорткомплекс построили в рамках МаИП в Новой Москве

В Москве в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) построили более 200 тысяч квадратных метров недвижимости в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«МаИП – это особый статус, который дает возможность инвесторам получить городской участок для строительства. Для этого нужно предложить проект, направленный на развитие столичной инфраструктуры и создание рабочих мест», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, уже завершена реализация семи таких проектов в ТиНАО.

Ефимов подчеркнул, что на участках общей площадью почти 28 гектаров построили учреждения системы образования, спорта, образования, транспортной инфраструктуры общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров.

В рамках МаИП во Внукове построен современный промышленный технопарк площадью более 16,7 тысячи квадратных метров, который обеспечил 300 новых рабочих мест, а также возведен роботизированный завод по выпуску сверхкрупноразмерных модульных конструкций.

В рамках МаИП на Бачуринской улице в Коммунарке открыта большая школа, рассчитанная на 1,1 тысячи учеников, а также дворец спорта и образования Ирины Винер, который открылся ещё в конце 2023 года.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что инвестор возводящий роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей в настоящее время готовится запустить вторую очередь площадью около 130 тысяч квадратных метров и реализует завод по производству фасадов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершена реализация 220 масштабных инвестпроектов.

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ФОТО: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
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