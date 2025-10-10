Ефимов: Школу и два детских сада откроют инвесторы по льготной аренде в Москве
В Москве с начала 2025 года инвесторы заключили с городом три договора аренды зданий для открытия в них частных образовательных учреждений по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, наряду со строительством жилья, в столице развивается и сопутствующая инфраструктура.
Ефимов отметил, что появляются не только городские учреждения образования, но и частные, в том числе по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год».
«С начала 2025-го с предпринимателями заключено три договора аренды зданий на 49 лет по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Перейти на льготную ставку инвесторы смогут после выполнения условий договора с городом и начала образовательной деятельности», – уточнил заместитель мэра.
Он также добавил, что с ее помощью Москва развивает образовательную среду совместно с бизнесом, предлагая льготные условия работы инвесторам, готовым открывать частные школы и детские сады в столичных объектах.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что инвесторы, заключившие в 2025 году договоры аренды городских площадей, смогут открыть частные детские сады на 60 и 30 мест в Останкинском и в Войковском районах Москвы, а в Щербинке появится школа для 150 учащихся.
В настоящее время в столице с инвесторами заключен 31 договор аренды недвижимости. По 24 из них уже открыты частные образовательные учреждения.
