Ефимов: Школу и детский сад построят на территории бывшей промзоны в Зеленограде

На территории жилого квартала «Зеленый парк» в Зеленограде инвестор возводит детский сад и школу, которые по завершении строительства передадут в городскую систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, так и благодаря частным инвестициям. Так, в Зеленограде девелопер возводит два образовательных объекта. Трехэтажный детский сад на 250 мест с бассейном площадью 5,2 тысячи квадратных метров сейчас готов уже на 70%. Строительство четырехэтажной школы для 550 учеников площадью 16,6 тысячи квадратных метров выполнено на 40%», – отметил Ефимов.

По его словам, строительство обоих объектов планируется завершить в следующем году. Возведением объектов занимается инвестор ПИК. Инвестор построит детский сад и школу в рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по созданию мест приложения труда.

На сегодняшний день в здании будущего детского сада уже установили стеклопакеты. Специалисты подключают инженерные сети, завершают фасадные работы и выполняют чистовую отделку. Близлежащую территорию благоустроят и озеленят.

В здании школы специалисты подключают инженерные коммуникации и устанавливают каркасы окон. В блоке начальной школы будет создан лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания. Ученики старших классов смогут практиковать в биологии, физике, химии, географии и других предметах в новых современных лаборантских. Школьная территория также будет благоустроена.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Сергея Кузнецова, фасад детского сада и стены школы будут оформлены в светлых тонах. Оба здания органично впишутся в облик всего квартала.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что оба объекта на территории бывшей промзоны в районе Крюково строятся с 2023 года. Комитет контролирует качество работ и применяемых для строительства материалов.

