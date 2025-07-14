Ефимов: Школу, детсад и жилые дома возведут на месте грузового двора в Сокольниках
Городом утвержден проект планировки территории грузового двора «Москва II-Митьково», где построят общественно-деловые и жилые объекты. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проект планировки территории утвердили в отношении участка площадью 32,47 гектара. Там построят жилые дома, образовательный объект для 650 учеников и 350 воспитанников, а также общественно-деловой комплекс с подземным гаражом. Суммарная площадь объектов нового строительства составит более 317 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в городе появится почти 2,4 тысячи новых рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Территория находится в ЦАО и ВАО Москвы и ограничена Третьим транспортным кольцом, полосой отвода Рязанского направления Московской железной дороги, Русаковской и Маленковской улицами, а также улицами Шумкина и Лобачика.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на территории грузового двора будет создана комфортная городская среда с развитой современной инфраструктурой. В частности, будут созданы парковочные места, а также выполнены благоустройство территории и мероприятия по охране окружающей среды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Санкт-Петербурге сожгли кокаина более чем на миллиард рублей
- Гособвинение потребовало для Акунина 18 лет колонии за оправдание терроризма
- Перекрыть кислород: Авиакомпании «прижмут» из-за диких цен во время коллапсов
- Песков: Россия намерена твердо отстаивать свои интересы на Балтике
- Депутат Разворотнева: Мы разочарованы новым законом по маткапиталу
- Песков: Киев явно не спешит к третьему раунду переговоров
- «Титан и интеллигент»: Легенды отечественного кино вспомнили Александра Митту
- Кремль прокомментировал поставки вооружений из США на Украину
- ФСБ предотвратила теракт против военного в Тюмени
- На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru