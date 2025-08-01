Ефимов: Школа с робоклассом в районе Внуково готова более чем на 75%

Новую школу на 1100 учеников построят в районе Внуково (Новомосковский административный округ), здание готово более чем на 75%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четырехэтажная школа площадью около 18 тысяч квадратных метров будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, в том числе медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы и робокласс. Сейчас там полностью завершены фасадные и кровельные работы, организованы внешние инженерные сети. Строители продолжают чистовую отделку помещений, монтаж слаботочных систем, сантехники, окон и дверей. Готовность школы превышает 75 процентов. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования», – отметил вице-мэр.

Новая школа будет полностью отвечать актуальным образовательным стандартам. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, кроме специализированных и универсальных учебных кабинетов, здесь появятся гимнастический и два универсальных спортивных зала, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой и зонами для групповых и индивидуальных занятий, а также обеденный зал. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию и приспособят школу для взрослых и учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство школы с декабря 2022 года контролирует Мосгосстройнадзор. Уже проведено 10 выездных проверок, во время которых объем работ и стройматериалы оценивались на соответствие проекту.

Образовательное учреждение построят в составе ЖК «Новое Внуково». Девелопером проекта выступает группа «Самолет».

Ранее Собянин заявил об окончании возведения школы в Коммунарке.

Строительство социальных учреждений в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

