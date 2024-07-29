Ефимов: В Коммунарке построили школу с ИТ-полигоном и медиатекой

Новая школа площадью более 28 тысяч «квадратов» построена в ЖК «Бунинские луга» (район Коммунарка, ТиНАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники. Все объекты будут переданы городу», – отметил вице-мэр.

В школе находятся 48 учебных кабинетов, а также мастерские и лаборатории, зал для мероприятий, медкабинет, библиотека с медиатекой, два больших спортзала, а также танцевальный и гимнастический залы. Также двери для учащихся откроют мастерская акварельной живописи и музыки и шахматный кружок. Строители благоустроили прилегающую территорию, оборудовали волейбольную и баскетбольную площадки и футбольное поле. Девелопером проекта выступила компания «ПИК».

По словам председателя Мосстройнадзора Антона Слободчикова, ведомство выдало документ, дающий возможность приступить к процессу передачи здания городу. Комитет особенно пристально следит за качеством возводимых образовательных учреждений по поручению столичного мэра Сергея Собянина. За время строительства школы было проведено восемь контрольно-надзорных мероприятий.

В свою очередь глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин обратил особое внимание на открытые в новой школе ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством, а также зоной для испытания и пилотирования летательных аппаратов, медиатеку с читальным залом и архивом и просторные холлы и атриум, в которых ученики смогут провести время между занятиями.

Жидкин также указал на то, что в школах и детсадах на территории Новой Москвы внимательно следят за безопасностью детей, воспитателей и педагогов. Образовательные учреждения оснащены всеми необходимыми системами.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, учебный корпус станет частью школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева. Всего в Новой Москве построено более 140 образовательных учреждений с момента присоединения к столице.