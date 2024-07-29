Ефимов: В Коммунарке построили школу с ИТ-полигоном и медиатекой
Новая школа площадью более 28 тысяч «квадратов» построена в ЖК «Бунинские луга» (район Коммунарка, ТиНАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники. Все объекты будут переданы городу», – отметил вице-мэр.
В школе находятся 48 учебных кабинетов, а также мастерские и лаборатории, зал для мероприятий, медкабинет, библиотека с медиатекой, два больших спортзала, а также танцевальный и гимнастический залы. Также двери для учащихся откроют мастерская акварельной живописи и музыки и шахматный кружок. Строители благоустроили прилегающую территорию, оборудовали волейбольную и баскетбольную площадки и футбольное поле. Девелопером проекта выступила компания «ПИК».
По словам председателя Мосстройнадзора Антона Слободчикова, ведомство выдало документ, дающий возможность приступить к процессу передачи здания городу. Комитет особенно пристально следит за качеством возводимых образовательных учреждений по поручению столичного мэра Сергея Собянина. За время строительства школы было проведено восемь контрольно-надзорных мероприятий.
В свою очередь глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин обратил особое внимание на открытые в новой школе ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством, а также зоной для испытания и пилотирования летательных аппаратов, медиатеку с читальным залом и архивом и просторные холлы и атриум, в которых ученики смогут провести время между занятиями.
Жидкин также указал на то, что в школах и детсадах на территории Новой Москвы внимательно следят за безопасностью детей, воспитателей и педагогов. Образовательные учреждения оснащены всеми необходимыми системами.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, учебный корпус станет частью школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева. Всего в Новой Москве построено более 140 образовательных учреждений с момента присоединения к столице.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губерниев: Россия — совсем не спортивная страна
- В Волгодонске после отравления детей в детсаду возбудили уголовное дело
- В Татарстане зафиксировали шесть случаев лихорадки Западного Нила
- После ЧП на Беломорско-Балтийском канале шесть человек пропали без вести
- В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто
- Политолог США: ВСУ не могут набрать новые бригады из-за огромных потерь на фронте
- Опрос: Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности
- В Госдуме предложили ограничить время ненормированной работы 120 часами в год
- Перу отзовет для консультаций своего посла в Венесуэле
- В Карелии размыло перемычку между двумя шлюзами Беломорканала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru