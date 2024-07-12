Ефимов: Школа с ИТ-полигоном и инженерными лабораториями появится на юге Москвы
Новая школа появится в составе ЖК «Второй Нагатинский», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«К настоящему времени готовы котлован и фундамент, уже приступили к устройству вертикальных конструкций. Общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 675 мест. После ввода в эксплуатацию ее передадут в городскую систему образования», — отметил вице-мэр.
Школа будет состоять из трех смежных строений прямоугольной формы, их высота — три-четыре этажа. На подземном этаже будут находиться зоны выкладки коммуникаций и инженерно-технические помещения.
Кроме учебных кабинетов, проектом предусмотрены помещения для занятий во внеурочное время, гимнастический и спортивный залы, многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала, ИТ-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью зонирования и кабинеты для индивидуальных занятий. На пришкольной территории разместятся зона для организации подвижных игр и отдыха учеников, а также физкультурно-спортивная зона.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, застройщик получил разрешительную документацию, а на протяжении всего цикла строительства будут проходить контрольно-надзорные мероприятия. Первый выезд ожидается в августе текущего года. Он добавил, что ход работ и качество материалов будут контролировать специалисты Центра экспертиз.
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