Ефимов: Школа с ИТ-полигоном и инженерными лабораториями появится на юге Москвы

Новая школа появится в составе ЖК «Второй Нагатинский», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К настоящему времени готовы котлован и фундамент, уже приступили к устройству вертикальных конструкций. Общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 675 мест. После ввода в эксплуатацию ее передадут в городскую систему образования», — отметил вице-мэр.

Школа будет состоять из трех смежных строений прямоугольной формы, их высота — три-четыре этажа. На подземном этаже будут находиться зоны выкладки коммуникаций и инженерно-технические помещения.

Кроме учебных кабинетов, проектом предусмотрены помещения для занятий во внеурочное время, гимнастический и спортивный залы, многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала, ИТ-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью зонирования и кабинеты для индивидуальных занятий. На пришкольной территории разместятся зона для организации подвижных игр и отдыха учеников, а также физкультурно-спортивная зона.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, застройщик получил разрешительную документацию, а на протяжении всего цикла строительства будут проходить контрольно-надзорные мероприятия. Первый выезд ожидается в августе текущего года. Он добавил, что ход работ и качество материалов будут контролировать специалисты Центра экспертиз.

