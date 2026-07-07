Ефимов: Школа на 825 учеников появится в Южном Бутове
Современную школу «Ботаника» построят на Бартеневской улице (район Южное Бутово, ЮЗАО). Образовательное учреждение будет рассчитано на 825 учеников, заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«Москва активно развивает образовательную среду, создавая для детей комфортные и технологичные пространства. Так, новая школа для 825 учеников появится на Бартеневской улице. Этот проект – яркий пример сочетания передовой архитектуры и природного дизайна. Предельная площадь объекта превысит 14 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания расположатся учебные кабинеты, медицинский блок и обеденный зал с пищеблоком, на втором и третьем этажах – универсальные и специализированные классы», – добавил Ефимов.
Школу построят в жилом квартале «Южные сады». Рядом расположены ландшафтный парк «Южное Бутово», а также остановки общественного транспорта.
По словам представителей столичного Департамента градостроительной политики, в облике школы будут сочетаться белые и оранжевые элементы, а в центральной части на кровле установят зенитный фонарь. Кроме того, проектом предусмотрены два многофункциональных многосветных пространства, два универсальных спортивных зала и гимнастический зал. Зеленые насаждения займут почти половину территории.
Стелу с названием школы в стиле супрематизма установят на школе. Названию будет соответствовать и интерьер, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что под постройку здания школы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) выделен участок площадью 1,25 га. За пять лет инвестор обязан ввести школу в эксплуатацию. Для застройщика будет действовать льготная ставка аренды.
В качестве девелопера проекта выступает группа компаний А101.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новый образовательный комплекс построят в Печатниках.
МаИП реализуют в Москве с 2016 года. Они позволяют развивать социальную инфраструктуру и создавать новые рабочие места, а также решают поставленные в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» задачи.
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