Ефимов: Школа на 825 учеников появится в Южном Бутове

Школу построят в жилом квартале «Южные сады». Рядом расположены ландшафтный парк «Южное Бутово», а также остановки общественного транспорта.

По словам представителей столичного Департамента градостроительной политики, в облике школы будут сочетаться белые и оранжевые элементы, а в центральной части на кровле установят зенитный фонарь. Кроме того, проектом предусмотрены два многофункциональных многосветных пространства, два универсальных спортивных зала и гимнастический зал. Зеленые насаждения займут почти половину территории.

Стелу с названием школы в стиле супрематизма установят на школе. Названию будет соответствовать и интерьер, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что под постройку здания школы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) выделен участок площадью 1,25 га. За пять лет инвестор обязан ввести школу в эксплуатацию. Для застройщика будет действовать льготная ставка аренды.

В качестве девелопера проекта выступает группа компаний А101.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новый образовательный комплекс построят в Печатниках.

МаИП реализуют в Москве с 2016 года. Они позволяют развивать социальную инфраструктуру и создавать новые рабочие места, а также решают поставленные в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» задачи.

