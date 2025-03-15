Ефимов: Шесть социальных объектов построили в Москве за два месяца

Шесть социальных объектов суммарной площадью порядка 40 тысяч «квадратов» ввели в эксплуатацию в январе и феврале 2025 года в Москве. Они были возведены как за счет городского бюджета, так и на средства инвесторов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет повышенное внимание строительству социальных учреждений. С начала года ввели в эксплуатацию детский сад, школу, частный медицинский центр и три физкультурно-оздоровительных комплекса совокупной площадью около 40 тысяч квадратных метров. Образовательные учреждения дали столице дополнительные 1175 мест. Новые объекты появились в районах Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Бирюлево Восточное, Хамовники и других», – отметил Владимир Ефимов.

Крупнейшим из построенных объектов (площадью более 12 тысяч квадратных метров) стала школа на 825 мест в районе Покровское-Стрешнево (СЗАО). Центральным элементом нового учебного учреждения стал атриум с увеличенной высотой потолков. Его можно использовать как комфортное пространство для отдыха, зал для проведения мероприятий, кинотеатр или лекторий. Также в школе, помимо 33 специализированных и универсальных учебных кабинетов, разместились спортзалы, медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, учебно-опытная часть с теплицами и многое другое.

Кроме того, добавил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, в районе Хорошево-Мневники (СЗАО) появился трехэтажный детсад на 350 мест площадью 6700 квадратных метров. Здесь предусмотрены бассейн, групповые ячейки, кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, музыкальный и спортивный залы.

Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов оформил Мосгосстройнадзор. Инспекторами было проведено свыше 50 выездных проверок, специалисты оценивали качество применяемых материалов и выполняемых работ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве будут построены порядка 150 социальных объектов в ближайшие два года.

