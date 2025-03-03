Ефимов: Шесть сервисов по оптимизации строительства разработали в Москве

В Центре искусственного интеллекта в градостроительстве на базе Департамента градостроительной политики Москвы разработали четыре новых цифровых сервиса, еще два находятся на финальной стадии тестирования. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он уточнил, что на данный момент тестируют сервис по мониторингу хода строительства, который позволяет отслеживать все этапы возведения объектов. При этом точность мониторинга достигает 80%. Также тестируют еще один сервис.



«Сервис по поиску коллизий в BIM-моделях автоматически обнаруживает ошибки, сравнивая 3D-модели различных систем здания. Это позволяет выявлять несоответствия и создавать отчеты о проверках за две минуты», – пояснил Ефимов.



Технологии искусственного интеллекта уже успешно применяют в ряде сервисов. Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, это ускоряет и упрощает процессы проектирования. К примеру, сервис «Квартирография», применяемый в проектировании домов по программе реновации, повышает оптимальность использования жилого пространства до 35%.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве реализуют около 100 проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах городского хозяйства.

