Ефимов: Шесть промзон реорганизуют по программе КРТ на юге Москвы
Участки шести бывших промзон, находящихся на юге Москве, реорганизуют по восьми проектам комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юге Москвы инвесторы и операторы КРТ проводят редевелопмент участков бывших промзон общей площадью около 115 гектаров. Среди них промзоны “Павелецкая”, “Варшавское шоссе”, “Донские улицы”, “Коломенское” и “Котляково”. В результате эти территории преобразятся: там возведут современные жилые комплексы, а также построят наиболее востребованные объекты общественно-делового назначения. Вложения в проекты оцениваются в 921 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 106,1 миллиарда рублей. По итогам их реализации в округе будет создано свыше 51,1 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Земельные участки расположены в районах Царицыно, Чертаново Южное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской и Даниловский. Раньше на них находились административные здания, склады и иные устаревшие объекты.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, здесь появятся жилье и общественно-деловые объекты, в частности, детсады и школы для 5200 детей и три физкультурно-оздоровительных центра. Также строители благоустроят прилегающую территорию и организуют удобную улично-дорожную сеть.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.
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