Ефимов: Шесть образовательных объектов начнут строить за счет горбюджета в ТиНАО

Новую школу, четыре детских сада и образовательный комплекс с дошкольными местами начнут строить в ТиНАО в 2025 году, их возведут в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современные школьные здания и детские сады в общей сложности более чем на 3,6 тысячи мест начнут строить в районах Вороново, Внуково, Щербинка и Коммунарка. Самый крупный образовательный комплекс появится в Воронове. Объект площадью свыше 22,3 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 1,2 тысячи учеников и 250 воспитанников», - отметил Ефимов.

По его словам, закончить строительство комплекса планируется до конца 2027 года. В школьных корпусах оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы, учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, физкультурные залы, медиатеки и помещения для проведения мероприятий. Прилегающую территорию обустроят. В детсадах сделают залы, спальни, кружковые, медицинские и методические кабинеты, буфеты, раздевалки и пищеблоки. В зданиях предусмотрят просторные групповые ячейки, удобные выходы на улицу и окна с увеличенным остеклением.

Глава столичного Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин отметил, что в этом году начнется строительство дошкольных образовательных учреждений на 300 и 150 мест в районах Внуково и Щербинка. Возведение школы и двух детсадов начнется и на территории административно-делового центра в Коммунарке. Суммарно эти объекты принесут району 1 665 мест. По его словам, пространственная среда в новых детсадах и школах организуется таким образом, чтобы наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учетом его интересов, склонностей и уровня активности.

Акцент при проектировании учреждений сделали на индивидуальных дизайнерских проектах, функциональности, комплексной безопасности, а также на современном техническом оснащении. Во всех объектах образования будут смонтированы системы освещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, организуют посты охраны со средствами досмотра и тревожной кнопкой. Также в образовательных учреждениях создадут все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно поручению мэра российской столицы Сергея Собянина, развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в Москве. Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ТиНАО в этом году за счет внебюджетных и бюджетных средств планируется закончить возведение и реконструкцию порядка 30 образовательных учреждений.

