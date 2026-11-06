Ефимов: В ЮВАО построят больницу, поликлинику и спорткомплекс за счет города

Шесть проектов развития городской инфраструктуры будут реализованы в 2027-2029 годах в ЮВАО. В частности, за счет средств Адресной инвестиционной программы планируется построить административные здания, спортивные объекты и объекты здравоохранения. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о планах развития образования в Москве. По его словам, за три года в Москве будет построено 150 образовательных учреждений. Это отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Развитие столичной инфраструктуры остается приоритетом Адресной инвестиционной программы Москвы. Создание новых объектов здравоохранения, образования и спорта позволяет формировать комфортную городскую среду и повышать доступность необходимых горожанам услуг. Так, в Юго-Восточном административном округе в период с 2027 по 2029 год за счет средств городского бюджета возведут шесть объектов общей площадью более 160 тысяч квадратных метров. Среди них – подстанция скорой медицинской помощи, поликлиника, новый больничный корпус, спортивный комплекс, а также два административных здания», – добавил Ефимов.

Объекты возведут в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Текстильщики. Особое внимание уделят подбору стройматериалов.

Так, в районе Выхино-Жулебино на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, также подстанция скорой помощи появится на улице Хлобыстова, а административное здание для органов внутренних дел построят в Ферганском проезде.

Кроме того, лечебно-диагностический комплекс городской клинической больницы имени В.П. Демихова построят в Текстильщиках, в Лефортове строится здание для работы Таганского и Лефортовского районного судов, еще в том же районе на 2-й Синичкиной улице возведут детскую поликлинику на 410 посещений в смену.

