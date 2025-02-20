Ефимов: Шесть объектов образования построили инвесторы в ЦАО за пять лет

Инвесторы построили в Центральном административном округе Москвы шесть частных образовательных объектов с 2020 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, за пять лет инвесторы возвели в центре Москвы две школы и четыре детских сада. Общая площадь объектов образования превышает 27,4 тысячи квадратных метров.

«Суммарно они рассчитаны на 1209 учеников и воспитанников. Объекты расположены в районах Хамовники, Пресненский и Таганский. В прошлом году инвестор построил школу-лабораторию “Новый взгляд” на 540 мест. Площадь здания превышает 18 тысяч квадратных метров. Там созданы уникальные пространства для творчества, занятий спортом, изучения иностранных языков, информатики и других предметов», – отметил Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в Таганском районе появился образовательный центр «Школы сотрудничества» на 293 ученика. В центре расположились лаборатория, библиотека с читальным залом, спортивный и актовый залы, а также различные учебные пространства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства за счет инвестора школы на территории бывшего Тушинского аэродрома.

