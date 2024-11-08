Ефимов: Шесть инженерных сооружений построили в Новой Москве в 2024 году

Возведение шести объектов инженерной инфраструктуры завершено в Новой Москве в текущем году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Минувшим летом было завершено возведение ливневых очистных сооружений на территории городского вокзала Корниловская, возле строящейся одноименной станции метро. Также появилась плотина на реке Десне в Щербинке. Два объекта построили в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, остальные четыре ‒ за счет внебюджетных источников», ‒ отметил вице-мэр.

Построенные объекты необходимы для обслуживания жилой застройки. Так, ливневые очистные сооружения близ станции «Корниловская» Московского метрополитена призваны исключить подтопляемость территории. Площадь застройки достигла 1400 «квадратов».

По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, плотина на Десне поможет наладить бесперебойную работу водохранилища вблизи поселка Фабрики имени 1 Мая и защитить от паводков жилые дома в юго-западной части Щербинки. Он добавил, что ширина семипролетного сооружения составляет девять метров, длина — 45 метров.

Также два очистных сооружения появились в поселке Шишкин Лес (Краснопахорский район). Кроме того, строители закончили в деревне Александрово реконструкцию канализационной насосной станции.

В развитии Новой Москвы город придерживается принципа сбалансированной застройки. Одно из важнейших условий его соблюдения — развитие инженерной инфраструктуры. Размер вложений в ее развития составил более 200 млрд рублей с тех пор, как Троицкий и Новомосковский административные округа присоединились к Москве.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО модернизируют систему водоснабжения с 2012 года.

