Ефимов: Сфера строительства в Москве чувствует себя уверенно и стабильно

По итогам 2025 года объём ввода жилой недвижимости в Москве достигнет 6,5миллионаквадратныхметров. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Если говорить про жилищное строительство в городе в целом, то эта сфера экономики чувствует себя вполне уверенно, стабильно», — подчеркнул Ефимов.

По его словам, на рынке жилой недвижимости отмечается небольшой рост готовности квартир, а все запланированные проекты успешно запускаются. Вместе с тем Ефимов обратил внимание на одну тенденцию: количество объектов, находящихся в стадии строительства или в продаже, сокращается.

Особую значимость, по словам заместителя мэра, имеет рекордный показатель в сегменте нежилой недвижимости. В 2025году выдано разрешений на строительство порядка семи миллионов квадратных метров коммерческих площадей — это абсолютный максимум за последние годы. Ранее ежегодный ввод таких объектов в среднем не превышал четырех миллионов квадратных метров.

Масштабный запуск проектов в сфере коммерческой недвижимости, подчеркнул Ефимов, подтверждает благоприятный деловой климат и долгосрочные планы бизнеса в городе.

