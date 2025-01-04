Ефимов: Северный вестибюль станции «Физтех» открыли для пассажиров
На станции метро «Физтех» (Люблинско-Дмитровская линия) открылся для пассажиров северный вестибюль. Через него можно выйти к остановкам наземного транспорта, общественной и жилой застройке, а также к Дмитровскому шоссе, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Завершению строительства вестибюля предшествовал большой объем монолитных, архитектурно-отделочных работ, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования. Вестибюль совмещен со зданием служб эксплуатации и состоит из семи уровней — четырех подземных и трех наземных. На первом наземном этаже размещен кассовый зал, а все подземные уровни и два верхних этажа отдали под служебные и технические помещения», — отметил вице-мэр.
Также на третьем наземного этаже расположены помещения для отдыха локомотивных бригад.
Кассовый зал украшен тематической художественной композицией, изготовленной в технике многоцветной печати на стекле и посвященной находящемуся поблизости вузу.
По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, стены и пол пассажирской зоны вестибюля отделаны камнем российского происхождения, а фасад площадью 5 000 «квадратов» облицован перфорированными металлическими и алюминиевыми панелями.
Станцию открыли 7 сентября 2023 года в составе участка «Яхромская» — «Физтех».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об окончании строительства северного выхода станции «Физтех».
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