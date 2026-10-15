Ефимов: Сервисом «Переезд по программе реновации» с начала года воспользовались более 9 тысяч раз

Москвичи более 9 тысяч раз воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru за первые девять месяцев 2026 года. Как отметил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в третьем квартале по сравнению с началом года количество обращений выросло в 2,5 раза.

«Когда участники программы получают от города предложения комфортных квартир в современных домах, им становятся доступны еще шесть опций. Прежде всего это четыре сервиса, связанных с оформлением документов на новое жилье. Они включают дистанционную загрузку копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новую квартиру, онлайн-запись на осмотр квартиры, заключение договора и его нотариальное заверение. С января по сентябрь этими опциями москвичи воспользовались свыше 9,1 тысячи раз. Наиболее востребованными сервисы оказались в третьем квартале – к ним обращались почти 4,2 тысячи раз», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Наиболее востребованной опцией стала онлайн-запись на осмотр квартир. Этой функцией воспользовались почти 6,4 тысячи семей, рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. По ее данным, еще около 1,3 тысячи при помощи сервиса загрузили на портал документы для подготовки договоров, и еще столько же — выбрали дату заключения договоров. По сравнению с прошлым годом востребованность этих опций выросла почти в три раза.

Также при помощи сервиса можно подать онлайн-заявки на устранение строительных дефектов, если таковые были выявлены после согласия на предложенное жилье. Кроме того, доступен бесплатный заказ транспорта и услуг грузчиков для переезда.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, сервис содержит общую инструкцию, которая помогает сориентироваться в процессе переезда и узнать, какие для этого необходимы документы.

Программа реновации действует с 2017 года и охватывает около миллиона москвичей. Она предусматривает расселение более пяти тысяч домов.

