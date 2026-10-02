Ефимов: Семь спорткомплексов построят в шести московских округах

Семь современных спорткомплексов возведут при участии города, а также за счет бюджетных средств в Москве. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Столица планомерно увеличивает число спортивных объектов в разных административных округах. Сейчас у города в проектировании и строительстве находятся семь спорткомплексов общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров. В результате жители Южного, Юго-Восточного, Восточного, Западного, Центрального и Новомосковского административных округов получат дополнительную возможность для занятий спортом. В новых объектах будут бассейны, пространства для игровых видов спорта и единоборств, тренажерные залы и ледовые поля», – добавил Ефимов.

Так, двухэтажный спортивный комплекс «Вышка» площадью около 12 тысяч квадратных метров возведут в районе Москворечье-Сабурово. Проектом предусмотрены тренажерный и универсальный залы, бассейн 25 на 25 метров с зоной для прыжков в воду и залом сухого плавания, детский бассейн, а также 50-метровый бассейн с десятью дорожками для тренировок на «короткой» и «длинной» воде.