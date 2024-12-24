Ефимов: Семь образовательных учреждений построят на юге Москвы
Семь образовательных учреждений суммарной площадью порядка 64 тысяч «квадратов» появятся в ЮАО, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Нагатино-Садовники застройщики возводят два объекта образования общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Еще одну школу и детский сад строят в Царицыне. Суммарная площадь этих объектов составит почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном девелоперы возводят по детскому саду. Площадь каждого из них – около четырех тысяч квадратных метров. Также приступили к строительству детского сада в районе Нагатино-Садовники площадью порядка пяти тысяч квадратных метров. Семь строящихся объектов суммарно дадут почти три тысячи школьных и дошкольных мест. Шесть из них планируется передать в городскую систему образования», – отметил вице-мэр.
Школы и детские сады возводят в непосредственной близости от жилой застройки, что позволяет формировать комфортную городскую среду.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в рамках заключенных с Москвой договоров строятся детский сад на 150 мест в Чертаново Южном, детсад с бассейном для 250 воспитанников и школа для 900 учеников в Царицыне и школа на 675 мест в Нагатино-Садовниках.
За ходом строительных работ следит Мосгосстройнадзор. Комитетом уже проведено около 20 выездных проверок, в ходе которых оценивались используемые материалы и произведенные работы, а также их соответствие проекту.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, в 2025–2027 годах за счет инвесторов будет построено 200 образовательных учреждений.
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