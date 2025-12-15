Ефимов: Семь образовательных объектов построили в СЗАО с начала года
С начала 2025 года социальную инфраструктуру Северо-Западного административного округа столицы пополнили семь новых образовательных объектов, рассчитанных в сумме почти на 2,9 тысячи мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Три здания возвели в районе Хорошево-Мневники. Это школа и два детских сада совокупной площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Их смогут посещать свыше 1,3 тысячи детей», – рассказал Ефимов.
Ефимов отметил, что особое внимание застройщики уделили благоустройству прилегающих территорий: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Кроме того, в новых образовательных учреждениях созданы комфортные условия для маломобильных граждан, а при строительстве и отделке использованы долговечные материалы, соответствующие современным стандартам безопасности.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский в свою очередь рассказал, что самым крупным объектом в Хорошево-Мневниках стала школа на 775 мест площадью 14,9 тысячи квадратных метров. В здании оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы. Для уроков физкультуры обустроены два спортивных зала, а на прилегающей территории — школьный стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и универсальной площадкой для баскетбола и волейбола.
Ещё три образовательных объекта в Хорошево-Мневниках построили в рамках создания новых жилых кварталов на Шелепихинской набережной и улице Нижние Мневники.
Строительство всех социальных объектов на северо-западе Москвы велось под контролем Мосгосстройнадзора. За время работ проведено около 60 контрольно-надзорных мероприятий. По итогам проверок выданы заключения о соответствии объектов проектам и разрешения на ввод в эксплуатацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах строительства детского сада и медицинского центра в районе Соколиная Гора.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией за час сбили 16 украинских беспилотников
- В Запорожской области два человека погибли при атаках ВСУ
- Консерватор Каст победил на президентских выборах в Чили
- Извращенная схема: Россия готовит жесткий ответ на конфискацию активов
- СМИ: Япония впервые за полвека останется без панд
- При стрельбе в университете в США погиб студент из Узбекистана
- За ночь над Россией уничтожили 130 украинских дронов
- Трамп: В Вашингтоне построят триумфальную арку
- В Ростовской области отразили массированную атаку дронов на 12 муниципалитетов
- Долина просила оставить ей пианино и стул в ходе сделки с квартирой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru