Ефимов: Семь образовательных объектов построили в СЗАО с начала года

С начала 2025 года социальную инфраструктуру Северо-Западного административного округа столицы пополнили семь новых образовательных объектов, рассчитанных в сумме почти на 2,9 тысячи мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Три здания возвели в районе Хорошево-Мневники. Это школа и два детских сада совокупной площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Их смогут посещать свыше 1,3 тысячи детей», – рассказал Ефимов.

Ефимов отметил, что особое внимание застройщики уделили благоустройству прилегающих территорий: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Кроме того, в новых образовательных учреждениях созданы комфортные условия для маломобильных граждан, а при строительстве и отделке использованы долговечные материалы, соответствующие современным стандартам безопасности.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский в свою очередь рассказал, что самым крупным объектом в Хорошево-Мневниках стала школа на 775 мест площадью 14,9 тысячи квадратных метров. В здании оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы. Для уроков физкультуры обустроены два спортивных зала, а на прилегающей территории — школьный стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и универсальной площадкой для баскетбола и волейбола.

Ещё три образовательных объекта в Хорошево-Мневниках построили в рамках создания новых жилых кварталов на Шелепихинской набережной и улице Нижние Мневники.

Строительство всех социальных объектов на северо-западе Москвы велось под контролем Мосгосстройнадзора. За время работ проведено около 60 контрольно-надзорных мероприятий. По итогам проверок выданы заключения о соответствии объектов проектам и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах строительства детского сада и медицинского центра в районе Соколиная Гора.

