Ефимов: Семь новых зданий для отделов полиции построят в Москве

В Москве началось проектирование семи новых зданий для отделов полиции общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Они появятся в трех административных округах в рамках Адресной инвестиционной программы. На западе столицы построят сразу три новых объекта. По два здания возведут в Южном и Юго-Западном административных округах», – уточнил заместитель мэра.



По его словам, во всех отделах полиции создадут максимально комфортные условия для службы, учебных занятий, тренировок и отдыха.



В частности, в районе Филевский Парк построят административное здание общей площадью около пяти тысяч квадратных метров со спортзалом, буфетом, комнатами для психологической разгрузки, а также залом для проведения конференций.



Глава столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров рассказал, что одно из крупнейших в Москве зданий для размещения отдела полиции появится в Обручевском районе на юго-западе столицы.



«Площадь объекта превысит 25 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из девяти надземных этажей и одного подземного», – отметил глава департамента.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по району Щербинка.

