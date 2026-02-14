Ефимов: Семь новых зданий для отделов полиции построят в Москве
В Москве началось проектирование семи новых зданий для отделов полиции общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Они появятся в трех административных округах в рамках Адресной инвестиционной программы. На западе столицы построят сразу три новых объекта. По два здания возведут в Южном и Юго-Западном административных округах», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, во всех отделах полиции создадут максимально комфортные условия для службы, учебных занятий, тренировок и отдыха.
В частности, в районе Филевский Парк построят административное здание общей площадью около пяти тысяч квадратных метров со спортзалом, буфетом, комнатами для психологической разгрузки, а также залом для проведения конференций.
Глава столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров рассказал, что одно из крупнейших в Москве зданий для размещения отдела полиции появится в Обручевском районе на юго-западе столицы.
«Площадь объекта превысит 25 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из девяти надземных этажей и одного подземного», – отметил глава департамента.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по району Щербинка.
