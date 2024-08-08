Ефимов: Семь новых объектов ж/д инфраструктуры ввели в эксплуатацию в Москве

В Москве построили и ввели в эксплуатацию с начала 2024 года семь новых объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов на мероприятии, посвященном Дню строителя.

«Правительство Москвы совместно с Минтрансом России, ОАО "Российские железные дороги" и Администрацией Московской области реализует масштабную программу модернизации железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла», – рассказал заместитель мэра.

Он напомнил, что за почти 13 лет в столице построили 392,9 километра железнодорожных путей, открыли 53 новых и реконструировали 56 остановочных пунктов.

В настоящее время в столице строятся еще шесть остановочных пунктов МЦД, включая формирование нового городского вокзала Рижская, проинформировал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Планируется, что после завершения всех работ площадь Рижского вокзала превратится в новый, современный и удобный пересадочный пункт.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в Москве появится уникальный объект, связывающий между собой сразу четыре вида рельсового транспорта: метрополитен, пригородные пассажирские поезда, трамвайные маршруты и федеральную высокоскоростную магистраль.

Реконструкцию московского городского вокзала Щербинка МЦД-2 планируется завершить до конца текущего года. Еще один ключевой проект, который будет реализован в ближайшие годы, это строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

