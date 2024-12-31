Ефимов: Семь инвесторов получили льготы на аренду земли в Москве в 2024 году

Семь технопарков, промкомплексов и инвестиционных приоритетных проектов получили льготы на аренду для эксплуатации и строительства зданий в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для эксплуатации промышленных комплексов действует арендная ставка в размере 0,3% от кадастровой стоимости, для технопарков и инвестиционных приоритетных объектов — 0,01%.

«С начала 2024 года льготы на аренду земли получили семь инвесторов для восьми участков общей площадью девять гектаров. Благодаря поддержке города они смогут ежегодно экономить около 24 миллионов рублей при строительстве и эксплуатации зданий. Эти меры направлены на стимулирование инвестиций в городскую инфраструктуру и развитие высокотехнологичных предприятий. Благодаря им в столице появляются новые разработки и продукция», — отметил вице-мэр.

Льготу оформляют в качестве дополнительного соглашения к договору аренды участка земли. Промкомплексы и технопарки должны каждый год подтверждать статус в Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что льготу на аренду в уходящем году получили три инвестиционных приоритетных проекта — это позволит каждый год экономить 19,5 млн рублей. Суммарная площадь арендованной земли достигла 5,8 га.

Кроме того, льготы были предоставлены трем технопаркам и одному промышленному комплексу, общая площадь арендованных ими земельных участков составила 3,2 га. Сэкономленные деньги компании должны израсходовать на свое развитие.

Льготная аренда предоставляется городом с 2016 года, срок ее действия — 10 лет. Мера предоставляется предприятиям, работающим в наукоемких и социально значимых отраслях.

