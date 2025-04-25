Ефимов: Семь деловых центров построят на юге Москвы

Семь административно-деловых центров построят частные инвесторы на юге Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент на юге столицы возводят пять бизнес-центров, еще по двум строительные работы завершены и идет подготовка к вводу в эксплуатацию. Общая площадь всех семи зданий составит более 161 тысячи квадратных метров. Завершить работы девелоперы планируют в ближайшие два года. После этого офисные центры гармонично дополнят административно-деловую инфраструктуру районов Нагатинский Затон и Даниловский. Все строящиеся здания обладают хорошей транспортной доступностью, так как возводятся вблизи удобных транспортных магистралей и станций метро», – добавил вице-мэр.

На первых этажах будут находиться сервисные службы, магазины, рестораны, кафе и коворкинги. Горожане смогут не только работать в деловых центрах, но и совершать покупки или проводить досуг.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, некоторые деловые центры будут представлять комплексы зданий. Так, два деловых квартала, состоящих из шести офисных корпусов, построят на берегу Москвы-реки на проспекте Андропова. В состав еще одного бизнес-центра будут входить два 13-этажных здания общей площадью свыше 29 тысяч «квадратов». Под обоими корпусами разместится подземный паркинг.

Кроме того, рабочие озеленят и благоустроят прилегающие территории.

В Мосгосстройнадзор сообщили, что ведомство контролирует возведение объектов деловой инфраструктуры. В строящихся на юге Москвы деловых центрах уже прошли 63 проверки качества работ и применяемых материалов. Уже достроены два деловых комплекса на проспекте Андропова, оформлены заключения о их соответствии проектной документации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о строительстве деловых комплексов и промышленного объекта в районах Марьина Роща, Даниловский и Царицыно.

