Ефимов: Щит «Виктория» построил правый тоннель между двумя станциями метро в СЗАО
Тоннелепроходческий комплекс «Виктория» построил правый перегонный тоннель от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«“Виктория” стартовала в мае 2024 года и прошла более километра под землей в сложных гидрогеологических условиях: глина в начале тоннеля сменилась обводненными песками к концу пути. На станции “Бульвар Генерала Карбышева” завершили разработку станционного котлована и устройство распорной системы, сейчас ведется устройство монолитных конструкций и плиты основания. На будущей Рублево-Архангельской линии метро также продолжается проходка тоннеля в сторону станции “Серебряный Бор”», — отметил вице-мэр.
Тоннель прошел под многочисленными инженерными сетями, улицей Народного Ополчения и застройкой района Хорошево-Мневники. Возведение левого и правого тоннелей «От Звенигородской» до «Народного Ополчения» было завершено в 2022 году. В работах также задействовали комплексы «Виктория» и «Натали».
В свою очередь глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков добавил, что сейчас пройдены все тоннели от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Звенигородской». Он также отметил, что на Рублево-Архангельской линии запланированы пересадки на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии метро, а также на МЦК.
Ранее об окончании проходки всех тоннелей между станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева» заявил столичный мэр Сергей Собянин.
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