Ефимов: Сайт программы КРТ посетили свыше 850 тысяч раз

С момента начала работы в мае 2024 года официальный сайт программы комплексного развития территорий (КРТ) Москвы посетили свыше 850 тысяч раз, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Прошло чуть более года с момента запуска официального сайта столичной программы комплексного развития территорий. За это время 283 тысячи уникальных пользователей из 81 региона России открыли его 852 тысячи раз. Помимо жителей Москвы и Московской области, портал чаще других посещали пользователи из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей. Это говорит об интересе к передовому градостроительному опыту столицы со стороны крупных российских регионов. Кроме того, на ресурсе отмечается активность и зарубежных пользователей. Полезную информацию на сайте могут найти потенциальные инвесторы, правообладатели земли и недвижимости в границах проектов КРТ, а также все, кто интересуется урбанистикой и строительной отраслью», – отметил вице-мэр.

Сайт программы КРТ включает в себя несколько разделов. Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в портале содержатся общие сведения о программе, описание видов КРТ со ссылками на документы и ресурсы. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с интерактивной картой проектов и сведениями об их реализации, а также уточнить, подлежит ли редевелопменту конкретный земельный участок. Воспользоваться порталом может любой желающий. Кроме того, в разделе мероприятий можно увидеть записи вебинаров и зарегистрироваться на следующие мероприятия.

Ранее московский мэр Сергей Собянин подвел итоги пятилетия программы КРТ в столице. Сегодня в Москве по поручению градоначальника реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

