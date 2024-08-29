Ефимов: С начала реновации в Москве число стартовых площадок увеличилось втрое
В Москве с начала реновации число стартовых площадок выросло более чем в три раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что в августе 2024 года их список пополнился еще на восемь территорий.
«Общая площадь квартир в новостройках составит 146 тысяч квадратных метров. Благодаря дополнительно подобранным территориям город сможет обеспечить новым жильем свыше пяти тысяч москвичей из 29 расселяемых домов. Всего в столице сейчас насчитывается 631 стартовая площадка, где возведут современные жилые комплексы с квартирами для программы реновации общей площадью около 10,3 миллиона квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, больше всего стартовых площадок с начала реновации было подобрано на востоке столицы — 112, на втором месте северо-восток — 93, на третьем месте юго-восток Москвы — 88. Почти треть из них появилась на месте снесенных или запланированных к демонтажу домов по реновации.
Столичная программа реновации реализуется с августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов.
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