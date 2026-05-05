Ефимов: С начала реализации программы КРТ в Москве подготовили более 420 проектов
За первые четыре месяца этого года число проектов комплексного развития территорий (КРТ), находящихся в Москве на разных стадиях проработки и реализации, выросло до 421, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Программа комплексного развития территорий в столице набирает обороты. Только за прошедшие четыре месяца 2026 года количество проектов в разной степени проработки и реализации выросло до 421. Площадь отведенных под редевелопмент участков сейчас превышает 4,5 тысячи гектаров. Там планируется построить около 70,8 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано более 1,1 миллиона рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в 23,5 триллиона рублей», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
По его словам, в течение всего времени реализации проектов КРТ в бюджет пришло семь триллионов рублей, а после окончания ежегодно в бюджет будет поступать 2,4 триллиона рублей.
Главный принцип КРТ - сбалансированная застройка. Все здания будут находиться в шаговой доступности от жилых домов и транспорта.
Как отметили в Департаменте градостроительной политики, помимо жилья в разных частях города возведут наиболее востребованные общественные объекты. Среди них будут образовательные объекты на 74 тысяч учеников и 32 тысяч воспитанников, больше 70 спорткомплексов, 35 объектов здравоохранения и свыше 40 новых производств.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной реализации в Москве первого проекта КРТ.
