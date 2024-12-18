Ефимов: с начала года в ТиНАО ввели более 1,9 млн «квадратов» жилья
Застройщики ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилой недвижимости в Троицком и Новомосковском административных округах за 11 месяцев 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвесторы возводят на территории ТиНАО весь спектр жилья, существующего на рынке: квартиры в многоэтажных жилых комплексах любого класса, индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное жилье. Ежегодно в округах строят около двух миллионов квадратных метров жилой недвижимости», - сообщил он.
По словам вице-мэра, помимо жилья в ТиНАО с января по ноябрь построили 400 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения.
Жилые корпуса объединяют закрытые от машин дворы, где оборудованы зоны отдыха и спортивные площадки. Для машин организованы плоскостные парковки. Как отмечает руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, при застройке соблюдается принцип сбалансированности: возводятся социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются рабочие места.
На первых этажах зданий открываются магазины, бытовые сервисы, кафе, медицинские центры и другие помещения сферы услуг, что уже дало городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru