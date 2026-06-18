Ефимов: С начала года в Москве расселили более 100 домов по реновации

В Москве с начала 2026 года переехали в новостройки по программе реновации жители еще 106 домов старого жилого фонда, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Больше всего объектов освободили на востоке и северо-востоке столицы – по 17 в каждом округе, на юго-востоке – 16. В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более семи тысячи семей», – заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Демонтаж расселенных домов в столице проводят с помощью технологии «умный снос», позволяющей экологично и безопасно разобрать здания по частям. Строительный мусор в дальнейшем отправляют на переработку.



Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, в городе с начала 2026 года расселили дома в 39 районах. В частности, в Алтуфьевском районе освободили одиннадцать зданий, в Новогирееве – восемь, Западном Дегунине и Люблине – по шесть домов в каждом, в районах Царицыно, Очаково-Матвеевское и в Троицке – по пять.



По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в Алтуфьевском районе в новые квартиры уже переехали почти 1,7 тысячи жителей, в Новогирееве – около 1,6 тысячи горожан. В Западном Дегунине в расселенных домах проживали почти 1,3 тысячи человек, а в Люблине – приблизительно 1,2 тысячи участников программы.



Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручал ускорить темпы ее реализации вдвое. Ранее он также рассказал, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан.

