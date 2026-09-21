Ефимов: С начала года в Москве построили более 9 млн квадратных метров недвижимости
В столице с начала 2026 года возвели и ввели в эксплуатацию примерно 9,1 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 21% больше, чем за такой же период 2025 года. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С января по август 2026 года в столице построили и ввели в эксплуатацию 352 новых объекта недвижимости общей площадью около 9,1 миллиона квадратных метров. Это на 21 процент превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Так, с начала года в Москве возвели 58 детских садов, школ, образовательных комплексов, медицинских, спортивных и культурно-просветительских объектов общей площадью свыше 515 тысяч квадратных метров», – отметил Ефимов.
Новые объекты помогают совершенствовать инфраструктуру для ведения бизнеса и улучшать качество жизни горожан.
Так, во Внуково в августе ввели в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «Крекшино». Он состоит из двух секций высотой четыре и пять этажей. Здание построено на участке 0,8 гектара, его площадь составляет 12,2 тысячи квадратных метров. Внутри оборудовано место для продовольственной торговли и не только.
Мосгосстройнадзор регулярно следит за строительством зданий на всех этапах работ. Также привлекаются специалисты из подведомственного Центра экспертиз. Всего прошло более четырех тысяч выездных проверок, в результате которых Комитет Мосгосстройнадзора выдал заключение о соответствии объектов требованиям проектной документации и разрешение на их ввод в эксплуатацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые строительные проекты 2026 года.
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