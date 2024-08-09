Ефимов: С начала года в Москве построили 48 социальных объектов
В столице за семь месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, среди них: школы, детские сады, культурные, медицинские и спортивные учреждения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что в этом году закончили строительство трех важных объектов нового кампуса Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, а также Дворца спорта и образования Ирины Винер в районе Троицк и Дворца тенниса в «Лужниках». Помимо этого, в Бирюлеве Восточном появилась новая детская поликлиника.
«В общей сложности за семь месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских и 10 спортивных объектов, а также семь объектов культуры», - рассказал он.
По его словам, до конца 2024 года завершатся работы над флагманским центром ГКБ им. В.М. Буянова и Ледовом дворцом в Мневниковской пойме, откроются досуговые центры в Южном Медведкове и Северном Бутове.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что общая площадь социальных объектов с разрешением на ввод превышает 450 тысяч квадратных метров. При этом 60% от общего объема построено за счет средств инвесторов. Слободчиков уточнил, что проекты реализуются так, чтобы жители районов имели все важные сервисы в шаговой доступности.
Также продолжается работа над строительством комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира и Московской городской онкологической больницы № 62.
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